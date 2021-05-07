Isparta Ticaret Borsası
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Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsası
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Ekonomi

Isparta Ticaret Borsasında arpanın kilogramı ortalama 1,84 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsasında arpanın kilogramı ortalama 1,84 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
Arpa (Yemlik)Kg 1,84Müstahsil
Buğday (Yemlik)Kg 2,26Müstahsil
NohutKg 8,02Müstahsil
ElmaKg 3,98Müstahsil
Elma (Golden)Kg 2,97Satım
Elma (Sanayi tipi)Kg 1,28Müstahsil

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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