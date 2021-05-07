Isparta Ticaret Borsası
Isparta Ticaret Borsasında arpanın kilogramı ortalama 1,84 liradan satıldı.
Isparta Ticaret Borsasında arpanın kilogramı ortalama 1,84 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Arpa (Yemlik)
|Kg
|1,84
|Müstahsil
|Buğday (Yemlik)
|Kg
|2,26
|Müstahsil
|Nohut
|Kg
|8,02
|Müstahsil
|Elma
|Kg
|3,98
|Müstahsil
|Elma (Golden)
|Kg
|2,97
|Satım
|Elma (Sanayi tipi)
|Kg
|1,28
|Müstahsil
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen
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