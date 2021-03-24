Isparta Ticaret Borsası
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Isparta Ticaret Borsası

24.03.2021 18:21 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:39
Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsası'nda arpanın kilogramı ortalama 1,73 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsası'nda arpanın kilogramı ortalama 1,73 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
Arpa Kg 1,73 Müstahsil
Buğday Kg 1,90 Müstahsil
Nohut Kg 7,13 Satım
Et (Sığır karkas) Kg 35,00 Satım
İnek sütü Lt 1,74 Satım
Dana Ad 10,000.00 Müstahsil
İnek sütü Lt 2,68 Müstahsil
Kuru soğan Kg 0,70 Müstahsil
Patates Kg 0,83 Müstahsil
Sığır Kg 32,00 Müstahsil
Lavanta (Demet) Kg 13,78 Müstahsil
Elma (Sanayi tipi) Kg1,12 Satım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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