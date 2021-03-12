Isparta Ticaret Borsası
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Isparta Ticaret Borsası

12.03.2021 19:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:27
Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 2,03 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 2,03 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünün ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
Buğday Kg 2,03 Satım
Buğday (Kırık) Kg 1,82 Satım
Buğday unu Kg 2,81 Satım
Buğday kepeği (kaba) Kg 1,84 Satım
Razmol Kg 1,74 Satım
Bonkalite Kg 1.85 Satım
İnek sütü Lt 2.64 Müstahsil
Elma Kg 3.46 Müstahsil
Elma (Sanayi tipi) Kg 1,10 Satım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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