Isparta Ticaret Borsası
12.03.2021 19:19 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:27
Isparta Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 2,03 liradan satıldı.
Isparta Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı ortalama 2,03 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünün ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Buğday
|Kg
|2,03
|Satım
|Buğday (Kırık)
|Kg
|1,82
|Satım
|Buğday unu
|Kg
|2,81
|Satım
|Buğday kepeği (kaba)
|Kg
|1,84
|Satım
|Razmol
|Kg
|1,74
|Satım
|Bonkalite
|Kg
|1.85
|Satım
|İnek sütü
|Lt
|2.64
|Müstahsil
|Elma
|Kg
|3.46
|Müstahsil
|Elma (Sanayi tipi)
|Kg
|1,10
|Satım
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen
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