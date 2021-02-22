Isparta Ticaret Borsası
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Isparta Ticaret Borsası

22.02.2021 18:19 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:22
Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsası'nda arpanın kilogramı ortalama 1,60 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsası'nda arpanın kilogramı ortalama 1,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünlerin ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
Arpa (Yemlik) Kg 1.60 Müstahsil
Buğday unu Kg 2.87 Satım
Buğday kepeği Kg 1.72 Satım
İrmik (Buğday) Kg 3.58 Satım
Bonkalite Kg 1.94 Satım
Elma Kg 7.95 Müstahsil
Ayva Kg 7.95 Müstahsil
Nar Kg 7.95 Müstahsil
Elma fidanı Adet 9.11 Müstahsil

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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