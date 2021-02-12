Isparta Ticaret Borsası
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Isparta Ticaret Borsası

12.02.2021 18:31 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:34
Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsasında elmanın kilogramı ortalama 3,46 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsasında elmanın kilogramı ortalama 3,46 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünün ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
Buğday Kg 2,03 Satım
Buğday (Kırık) Kg 1,82 Satım
Buğday unu Kg 2,81 Satım
Buğday kepeği Kg 1,84 Satım
Razmol Kg 1,74 Satım
Bonkalite Kg 1,85 Satım
Süt Lt 2,74 Satım
Elma Kg 3,46 Müstahsil
Elma (sanayi tipi) Kg 1,10 Satım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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