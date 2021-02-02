Isparta Ticaret Borsası
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Isparta Ticaret Borsası

02.02.2021 20:15 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:18
Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsası'nda elmanın kilogramı ortalama 2 lira 50 kuruştan satıldı.

Isparta Ticaret Borsası'nda elmanın kilogramı ortalama 2 lira 50 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören ürünün ortalama fiyatları (kilogram) şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türü
Elma Kg 2.50 Satım
Elma (Starking) Kg 3.82 Satım
Elma (Golden) Kg 4.15 Satım
Elma (Smith) Kg 3.94 Satım
Elma (Arap kızı) Kg 5.50 Satım
Elma (Fuji) Lt 6.00 Satım
Elma (Pınk lady) Kg 4.04 Satım
Elma (Amasya) Kg 5.76 Satım
Elma (Sanayi tipi) Kg 1.00 Satım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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