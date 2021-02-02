Isparta Ticaret Borsası
02.02.2021 20:15 | Son Güncelleme: 02.02.2021 20:18
Isparta Ticaret Borsası'nda elmanın kilogramı ortalama 2 lira 50 kuruştan satıldı.
Isparta Ticaret Borsası'nda elmanın kilogramı ortalama 2 lira 50 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören ürünün ortalama fiyatları (kilogram) şöyle:
|Ürün adı
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Elma
|Kg
|2.50
|Satım
|Elma (Starking)
|Kg
|3.82
|Satım
|Elma (Golden)
|Kg
|4.15
|Satım
|Elma (Smith)
|Kg
|3.94
|Satım
|Elma (Arap kızı)
|Kg
|5.50
|Satım
|Elma (Fuji)
|Lt
|6.00
|Satım
|Elma (Pınk lady)
|Kg
|4.04
|Satım
|Elma (Amasya)
|Kg
|5.76
|Satım
|Elma (Sanayi tipi)
|Kg
|1.00
|Satım
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen
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