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Isparta Ticaret Borsası

25.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 25.12.2020 18:52
Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsasında et kıymanın kilogramı ortalama 46,53 liradan satıldı.

Isparta Ticaret Borsasında et kıymanın kilogramı ortalama 46,53 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalama (TL)Satış türü
Et (Dana) Kemiksiz Kg 44,50 TTS
Et (Sığır) Karkas Kg 32,00 TTS
Et (Dana) Karkas Kg 36,30 TTS
ET (Düve) Karkas Kg 35,30 TTS
Et (Kıyma) Kg 46,53 TTS
İnek sütü Lt 2,21 MTS
Dana Kg 36,89 MTS
Elma (Starking) Kg 2,88 MTS
Elma (Golden) Kg 3,15 MTS
Elma (sofralık) Kg 2,00 MTS
Elma sanayi tipi Kg 1,08 TTS
Mandalina Kg 0,60 MTS
Ayva Kg 6,62 MTS
Nar (İkinci sınıf) Kg 1,00 MTS
Odun Ton 159,99 MTS
TTS: Tacirden Tacire Satış

MTS: Müstahsil Tacir Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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