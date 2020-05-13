Isparta'ta bir kişi tartıştığı eski muhtarı av tüfeğiyle yaraladı Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir kişi eski köy muhtarını av tüfeğiyle yaraladı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bir kişi eski köy muhtarını av tüfeğiyle yaraladı.

Sevinçbey köyünde yaşayan İ.G. ve eski köy muhtarı O.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.G, yanında getirdiği ruhsatsız av tüfeğiyle O.B'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince O.B, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli İ.G. ise jandarma ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA