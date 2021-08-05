Isparta Sütçüler'deki yangını söndürme çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor
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Isparta Sütçüler'deki yangını söndürme çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor

Isparta Sütçüler'deki yangını söndürme çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor.

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor. Yangını söndürme çalışmalarına bugün 5 helikopter havadan da destek veriyor.

Sütçüler ilçesinde Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda pazartesi günü öğlen saatlerinde başlayan orman yangını, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İlk günden beri ekipler ve vatandaşlar yangını kontrol altına alabilmek için büyük bir mücadele veriyor. Yangın 4'üncü gününde Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nın üst bölgesindeki ormanlık alan ve Bekirağalar mevkiinde devam ediyor. Çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibinin yanı sıra 5 helikopter de alevleri söndürmek için destek veriyor.

Arazi şartlarının zor olduğu bölgelerde devam eden yangına karadan müdahale zaman zaman zorlaşıyor.

Öte yandan Isparta Valiliği, sivil toplum kuruluşlarından gelen talep doğrultusunda yangında zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yardım kampanyası başlattı. - ISPARTA

Isparta Sütçüler'deki yangını söndürme çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor
Isparta Sütçüler'deki yangını söndürme çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor
Isparta Sütçüler'deki yangını söndürme çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Isparta Sütçüler'deki yangını söndürme çalışmaları 4'üncü gününde devam ediyor - Haberler
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