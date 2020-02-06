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Isparta Spor Lisesi'nde Hentbolde çifte şampiyonluk

Isparta Okul Sporları Hentbol Gençler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

06.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:34
Isparta Spor Lisesi'nde Hentbolde çifte şampiyonluk

Okul Sporları Hentbol Gençler İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Okul Sporları Genç Kız-Erkek İl Birinciliği yarışmaları Milli Eğitim Çalışanları Salonu'nda final müsabakaları ile birlikte sona erdi. Müsabakaların sonunda Kızlarda Isparta Spor Lisesi birinci, Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi ikinci, Işıkkent Anadolu Lisesi üçüncü, erkeklerde Isparta Spor Lisesi birinci, Ahmet Melih Doğan Anadolu Lisesi ikinci, Lokman Hekim Mesleki Teknik Anadolu Lisesi üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA
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