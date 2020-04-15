ISPARTA Sokaktaki silahlı kavgaya 1 tutuklama-ARŞİV
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ISPARTA Sokaktaki silahlı kavgaya 1 tutuklama-ARŞİV

Sokaktaki silahlı kavgaya 1 tutuklamaISPARTA'da sosyal medyada başlayıp sokağa taşan iki grup arasındaki silahlı kavgada gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

15.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:05
ISPARTA Sokaktaki silahlı kavgaya 1 tutuklama-ARŞİV

Sokaktaki silahlı kavgaya 1 tutuklama

ISPARTA'da sosyal medyada başlayıp sokağa taşan iki grup arasındaki silahlı kavgada gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. 5 şüpheliye, sosyal mesafeyi korumamaktan toplam 15 bin 750 lira para cezası uygulanmıştı.

Sosyal medyada 12 Mart pazar akşamı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın sokağa yansıması sonrasında saat 01.00 sıralarında 6 Mart Caddesi'nde bir araya gelen iki grup arasındaki sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ali Ü., yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. Ali Ü. ise çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Olay anı, bir cep telefonu kamerasına da anbean yansıdı. Emniyet müdürlüğüne götürülen 5 şüpheliye, sosyal mesafeyi korumamaktan, toplam 15 bin 750 lira para cezası uygulandı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Ş.Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrolle bırakıldı. Kavgada yaralanan Ali Ü.'nün tedavisinin devam ettiği belirtildi.

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Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)

ISPARTA Sokaktaki silahlı kavgaya 1 tutuklama-ARŞİV

Kaynak: DHA

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