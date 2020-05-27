ISPARTA Seyir halindeki otomobil yandı
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ISPARTA Seyir halindeki otomobil yandı

Seyir halindeki otomobil yandıISPARTA'da seyir halindeki otomobil motor bölümünde başlayan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

27.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:00

Seyir halindeki otomobil yandı

ISPARTA'da seyir halindeki otomobil motor bölümünde başlayan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 12.00 sıralarında Yeni Sanayi Sitesi 153 Cadde üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 NB 529 plakalı otomobil seyir halindeyken motor bölümünden yanmaya başladı. Sürücü kendisini dışarı atarken, çevredeki iş yerlerinden getirilen yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale edildi. Haber verilmesi üzerine Isparta Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını söndürdü.

Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere itfaiye ekipleri detaylı inceleme başlattı.

ISPARTA Seyir halindeki otomobil yandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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