Isparta semalarında kuşların eşsiz dansı

23.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:36

Isparta'da hemen her gün batımında sığırcık kuşlarının dansı renkli görüntüler oluştururken, görenleri kendine hayran bırakıyor.



Kentte akşam saatlerinde sıkça görülen kuşların ahenkli dansı, daha sonra akşam ezanının okunmasıyla birlikte kuşların Firdevs Paşa (Mimar Sinan) Camii yanındaki ağaçlara konarak ötmesiyle devam ediyor.



Isparta Kaymakkapı Meydanı'nda yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansları, çeşitli geometrik şekiller, kimi zaman bir top, kimi zaman da bir balığı andıran görüntüler oluşmasına sebep oluyor.



Duruma alışkın olmayanlar, çok sayıda sığırcık kuşunu ilk başta gökyüzündeki siyah bir bulut olarak algılarken, daha sonra eşsiz dansları gördüklerinde cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle kayda geçiyor.



Sığırcık kuşlarının birbiri ile sistemli ve bir düzen içinde yaptığı danslar sırasında, bir o yana bir bu yana savruldukları, zaman zaman birbirlerinden ayrılsalar da kısa süre sonra yeniden bir araya geldikleri gözleniyor.



Kuşların meydanda özellikle Firdevs Paşa Camii civarındaki dansları, cami minaresi ve gün batımı ışığıyla kartpostallık görüntüler oluşmasına imkan sağlıyor.



Birbirlerine çarpmadan dakikalarca havada süzülen sığırcıklar, görenleri kendilerine hayran bırakırken, akşam ezanının okunmasıyla ağaçlara konuyor ve orada öterek beklemeye geçiyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA