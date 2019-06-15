ISPARTA Sel, park halindeki otomobili sürükledi

Sel, park halindeki otomobili sürükledi

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan sel, park halindeki otomobili sürükledi. Dere yatağındaki beton köprüye takılan otomobil sel sularının azalması sonrası kurtarıldı.

Gelendost'ta bir haftadır etkili olan yağış bugün öğleden sonra etkisini artırdı. İlçeye bağlı Yeşilköy'de şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi. Köyün içinden geçen dereden akan sel suları, derenin kenarında park halindeki bir otomobili sürükledi. Dere yatağına düşen otomobil sel sularına kapıldı. Bir süre sel sularının götürdüğü otomobil dere üzerindeki beton köprüye takılarak durdu.

Yağışın etkisini yitirmesiyle sel suları da şiddetini kaybetti. Beton köprüye takılan otomobil köy halkının kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Köyde sel nedeniyle hafif maddi hasarların meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: DHA