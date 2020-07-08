Isparta polisi kaçakçılara göz açtırmıyor Isparta'da polisin Haziran ayında kaçakçılara yönelik düzenlediği 13 operasyonda 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Isparta'da polisin Haziran ayında kaçakçılara yönelik düzenlediği 13 operasyonda 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında Haziran ayında 13 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda "tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, 5607 Sayılı Kanun'a muhalefet, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 1 adet av tüfeği, 29 adet MKE yapımı tabanca fişeği, 123 şişe içki, 20 litre etil alkol, 3,5 litre alkol aroması, 1 adet alkol kiti, 807 adet şişe kapağı, 419 adet içki bandrolü, 40 adet boş içki şişesi, 389 adet cinsel içerikli hap, bin 14 adet akıllı cep telefonu ekranı, 43 adet cep telefonu aksesuarı, 1 adet pasaport, çok sayıda belge ve doküman ele geçirildi. Öte yandan haklarında arama kararı bulunan 2 şahıs da yakalandı. - ISPARTA

Kaynak: İHA