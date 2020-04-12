Isparta pazarlarında esnaf tulum giyerek satış yapıyor
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Isparta, Güncel

Isparta pazarlarında esnaf tulum giyerek satış yapıyor

Isparta'da pazar esnafına tulum giyme zorunluluğu getirilmesinin ardından Valilik tarafından temin edilen yıkanabilir tulumlar ilk olarak Pazar Pazarı'nda esnafa dağıtıldı.

12.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:23
Isparta pazarlarında esnaf tulum giyerek satış yapıyor

Isparta'da pazar esnafına tulum giyme zorunluluğu getirilmesinin ardından Valilik tarafından temin edilen yıkanabilir tulumlar ilk olarak Pazar Pazarı'nda esnafa dağıtıldı. Tulum dağıtımına katılan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tedbirlere uyulmaması durumunda 31 ilde olduğu gibi farklı yasak kararlarının Isparta'da da uygulanabileceğini söyledi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında pazarcı esnafına tulum giyme zorunluluğu getirdi. Bu kapsamda Valilik tarafından temin edilen tulumlar ilk olarak kentin en büyük pazarlarından biri olan Pazar Pazarı'nda dağıtıldı. Sabah saatlerinde başlayan ve üzerinde Isparta Valiliği logosu bulunan tulumların dağıtımına Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de katıldı. Ayrıca pazar girişinde vatandaşlara Valilik tarafından kolonya ve maske dağıtımı da yapıldı.

Başdeğirmen: "Tulumlar yıkanabilir ve kaliteli"

Pazar esnafını ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, korona virüs nedeniyle zor dönemlerden geçildiğini belirterek, devletin her konuda kendilerine çok büyük destekler verdiğini söyledi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun pazarcı esnafına tulum giyme zorunluluğu getirdiğini belirten Başdeğirmen, "Tulumlar kendilerine dağıtılıyor. Burada satış yapan tüm esnafımız bu tulumları giymek zorunda. Bu ürünler yıkanabilir ve kaliteli ürünler. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın vatandaşlara 'sizlere ücretsiz ulaştıracağız' dediği maskeler de pazar girişlerinde vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Bu tedbirleri böylece arttırmaya çalışıyoruz" dedi.

"Tedbirlere uymazsak aynı yasak uygulamaları bizlere de getirilebilir"

31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulandığını hatırlatan Başdeğirmen, "Eğer Isparta olarak biz tedbirlere uymazsak aynı uygulama bizlere de getirilebilir. Onun için biz burada vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Yapmamız gereken tedbir uyarılarına dikkat etmek. Bu tedbirleri almak zorundayız. Korona virüs bizim aldığımız tedbirlerden büyük değil. Toplu hallerde bulunmalar yasaklandı. Sadece pazarlara izin veriliyor. Ama buralarda da tedbirleri almazsak buralar da kapanır. Salı Pazarımızı kapattık. Burayı ayakta tutmak için vatandaşlarımızdan rica ediyoruz, tedbirlere uymamakla burayı kapattırmayalım. Vatandaşlarımız tedbirlere uysunlar ve en güzeli olan evde kalsınlar. Siz çıkıp alamıyorsanız hem valilik hem de belediye olarak vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Evlere kadar maske dağıtıyoruz. Maskem yok diyen kişiye ulaştırıyoruz" dedi.

Yıldız: "Devletimiz sağlığımız için böyle bir şey düşünmüş"

Pazarcı esnafı Muhammet Ali Yıldız, Isparta Valiliğine tulum dağıtımından dolayı teşekkür etti. Pazarda çok kişiyle muhatap olduklarına değinen Yıldız, "Kendi imkanlarımızla önlemlerimizi alıyoruz. Ama valiliğimiz ve devletimiz böyle bir şeyi düşünmüşler. Teşekkür ederiz" diye konuştu.

Mercan: "Sağlık yönünden faydalı bir uygulama"

Pazarcı esnafı Süleyman Mercan da, tulum uygulamasının sağlık yönünden faydalı olacağını ifade ederek, "Tulumlar için yetkililere teşekkür ediyoruz. İnşallah bu hastalıktan erkenden kurtuluruz" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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