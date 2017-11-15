Isparta Özel İdare'den Köylere Sıcak Asfalt

Isparta İl Özel İdare, Şarkikaraağaç ilçesindeki Fakılar, Çeltek, Armutlu, Yeniköy Karayaka ve Fele Köylerine 21 günde, 23 kilometrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Özel İdare, 2017 yılının 11 aylık periyodunda ise toplamda 194 kilometrelik sıcak asfalt çalışması yaptı.



Geçtiğimiz yıl Isparta Valiliği İl Özel İdaresi tarafından köy grup yollarının sıcak asfalt yapılması planlaması yapılmıştı. Bununla birlikte 2017 yılı asfalt sezonuna hızlı başlayan Isparta İl Özel İdaresi bugüne kadar 194 kilometrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Bununla birlikte köylerde de çalışmalarını devam ettiren İl Özel İdaresi, Fele, Karayaka, Yeniköy, Çeltek, Armutlu ve Fele köyleri arasında 22 günde 23 kilometrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.



"Vatandaşımıza hayırlı olsun"



İl Genel Meclis Üyesi Galip Akyol konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Amacımız ve vizyonumuz şehirlerimizde hangi imkanlar varsa köylerimizde de olmasıdır. Köylerimiz yoluyla, suyuyla, arıtma tesisiyle, sıhhi deposuyla, sulu tarımı ve her şeyiyle gelişmiş ve hayat standartları yüksek olacaktır. Bu güzel hizmette en baştan beri emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yapılan bu yollarımızı köylülerimizin korumasını istiyorum. Rastgele değişik sebeplerle kanal açıp bozmayalım. Yollarımızı tahrip etmeyelim ki uzun ömürlü olsun" dedi.



Fakılar Köyü Muhtarı Mevlüt Karataş ise köy yollarının asfalt kaplanmasıyla birlikte daha modern bir görünüme kavuştuğunu söyledi. Kartaş, emeği geçenlere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - ISPARTA