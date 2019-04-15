Isparta Otomobil Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

Isparta'da kontrolden çıkan otomobille şarampole yuvarlanarak yaralanan sürücü ve eşi güçlükle kurtarıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Isparta- Antalya karayolunda meydana geldi. Erol Aköz'ün kullandığı 07 NCV 27 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve araçta bulunan eşi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar araçtan güçlükle çıkarıldıktan sonra sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedaviye alındı. Şarampole uçan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: DHA