Isparta Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş görevine başladı

ISPARTA (İHA) - Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nde görev değişimi yapıldı. İki yıldır Isparta Orman Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Refik Ulusoy'un yerine Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Rıfat Ataş atandı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nde bugün görev değişikliği yapıldı. 2 yıldır Isparta Orman Bölge Müdürlüğü görevini yürüten Refik Ulusoy'un yerine Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Rıfat Ataş atandı. Refik Ulusoy'un ise merkeze çekildiği öğrenildi. Refik Ulusoy, 2 yıllık Bölge Müdürlüğü boyunca kendisine ve çalışmalarına destek veren herkese teşekkür etti. Refik Ulusoy, görevine yeni başlayan Isparta Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş'a başarılar diledi, çiçek takdiminde bulundu. Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne atanan Rıfat Ataş, Refik Ulusoy'a bu zamana kadar yapmış olduğu hizmetler için teşekkür ederek, çalışmaların aynı görev ruhu ve heyecanı içerinde devam edeceğini ifade etti. - ISPARTA