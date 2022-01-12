Isparta'nın üç ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim verilemedi - Haberler
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Isparta'nın üç ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim verilemedi

Isparta'nın üç ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitim verilemedi
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'nın Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim - öğretim yapılamadı.

ŞARKİKARAAĞAÇ, ISPARTA (AA) - Isparta'nın Yalvaç, Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim - öğretim yapılamadı.

Alınan bilgilere göre üç ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

Yalvaç ilçesinde merkez ve köy okullarında, Şarkikaraağaç ilçesinde taşımalı eğitim gören öğrencilere, Yenişarbademli ilçesinde de merkez ve köy okullarında eğitim verilemedi.

Yağış nedeniyle Şarkikaraağaç'ın Belceğiz, Armutlu, Çeltik, köylerinde eklektik kesintisi yaşandığı öğrenildi.

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AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri

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