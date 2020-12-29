Isparta'nın neyi meşhur? Isparta'nın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Isparta'nın nesi meşhur?
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Isparta'nın neyi meşhur? Isparta'nın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Isparta'nın nesi meşhur?

29.12.2020 18:11 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:15
Isparta'nın neyi meşhur? Isparta'nın meşhur olan yemekleri ve içecekleri nedir? Isparta'nın nesi meşhur?

Ülkemizde yer alan şehirlerin ayrı ayrı meşhur olan yiyecekleri, içecekleri ve yemekleri mevcuttur. Şehirlerimizden birisi olan Isparta'nın nesi meşhur, neyi meşhur? Isparta'da yenilebilecek yemekler nelerdir? Isparta'nın en meşhur içecekleri nelerdir? Isparta'nın en meşhur yemekleri, Isparta'nın en meşhur yerleri, turistik bölgesi!

Ülkemizde bütün illerin kendilerine özel meşhur yemekleri ve içecekleri vardır. Bazı illerin az meşhur yiyeceği veya yeri olurken bazı illerimizin ise çok fazla şeyi meşhurdur. Peki Isparta'nın neyi meşhurdur, Isparta'nın nesi meşhur? Isparta'nın en meşhur yiyecekleri nelerdir?

ISPARTA'NIN NEYİ MEŞHUR?

Isparta ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  • Gül Reçeli
  • Banak
  • Kuyruğu Sulu
  • Yatırtma
  • Tandır Kebabı
  • Dirgit
  • Hamursuz
  • Bakla Borani
  • Fırın Kebabı
  • Yalvaç Güllacı
  • Şalgam Aşı
  • Sazan Dolması
  • Top Tarhana
  • İrmik Çorbası

Isparta'nın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.

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