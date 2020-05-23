Isparta'nın kalbindeki projede çalışan işçilere özel izin
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Isparta'nın kalbindeki projede çalışan işçilere özel izin

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kaymakkapı Meydanı Belediye İşhanı önündeki 5 bin 500 metrekarelik alanda çevre düzenlemesi için çalışan işçilere, İl Hıfzıssıhha Kurulundan özel izin aldı.

Isparta'nın kalbindeki projede çalışan işçilere özel izin
23.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:18

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kaymakkapı Meydanı Belediye İşhanı önündeki 5 bin 500 metrekarelik alanda çevre düzenlemesi için çalışan işçilere, İl Hıfzıssıhha Kurulundan özel izin aldı.

Ramazan Bayramı öncesinde arife gününden itibaren, 81 ilde başlayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması Isparta'da da uygulanmaya başlandı. Yeni tip Korona virüsle(Covid-19)mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması en çok Isparta'nın kalbindeki Kaymakkapı Projesine yaradı. Şükrü Başdeğirmen, Kaymakkapı Meydanı Belediye İşhanı önündeki otobüs duraklarının da bulunduğu toplam 5 bin 500 metrekarelik alanda çevre düzenlemesi için işçilere özel, İl Hıfzıssıhha Kurulundan izin aldı. Isparta Belediyesince meydanda bulunan yer döşemeleri ile oturma gurupları kaldırılırken, diğer çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kısıtlamayı fırsata çeviren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, projeyi Ramazan sonrasına yetiştirmeyi planlıyor.

Kaymakkapı Meydanında yapılacak yeni düzenlemeyle alan farklı bir çehreye kavuşacak. Isparta Belediyesi ekiplerinin seferber olduğu çalışmalar kapsamında yer döşemeleri tamamen kaldırıldı. Yeraltı çarşısının giriş bölümü yenilenirken, esnafının 15 yıldan bu yana büyük bir çilesi haline gelen su sızıntıları da giderilecek. Bunun için yeraltı çarşısının üzeri açılarak yalıtım çalışmaları yapılacak. Bununla birlikte yeraltı çarşısında da düzenlemeler gerçekleştirilecek.

Yalıtım çalışmalarının tamamlanmasının ardından 5 bin 500 metrekarelik alanda yapılacak yenileme çerçevesinde zemin baskı betonu ile birlikte, yürüyüş yolları, oturma alanları oluşturulacak. Aydınlatması yapılacak alanda peyzaj çalışmaları gerçekleştirilecek. Yine alanda bulunan otobüs durakları da kaldırılırken, çalışmalar kapsamında daha modern kapalı otobüs durakları oluşturulacak ve hemen ardında da alanda seyyar olarak satış yapan esnafa yeni yerler oluşturulacak ve esnafın sabit yerlerde iş yapmaları sağlanacak. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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