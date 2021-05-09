Isparta'nın kadın şoförü İsmahan Topak 'Anneler Günü'nde de yollarda
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Isparta'nın kadın şoförü İsmahan Topak 'Anneler Günü'nde de yollarda

Isparta'nın kadın şoförü İsmahan Topak 'Anneler Günü'nde de yollarda
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'da yaşayan 40 yaşındaki taksi şoförü İsmahan Topak, Anneler Günü hediyesini direksiyon başında aldı.

Isparta'da yaşayan 40 yaşındaki taksi şoförü İsmahan Topak, Anneler Günü hediyesini direksiyon başında aldı.

İstiklal Mahallesi'ndeki bir taksi durağında yaklaşık 6 yıldır kentte taksicilik yapan Topak, Anneler Günü'nde de çalışmaya devam etti.

Topak, Anneler Günü hediyesini taksi durağa gelen çocukları Yasin, Yahya, Fadime'den aldı.

Topak, AA muhabirine, beş yıldır eşi Bekir Topak ile taksicilik işi yaptığını söyledi.

Taksicilik mesleğini gurur ve onurla yaptığını söyleyen Topak, "Dışarıdan insanlar taksicilik mesleğini 'bayan yapamaz' şeklinde görüyorlar. Ben eşimle yaptığım için hiç zorlanmadım. Mahallemizin de desteğiyle sıkıntısız beş yıldır çalışıyorum." dedi.

"Eşime destek olmak için zoru başardık"

Mesleğe ilk başladığı yıllarda biraz zorlandığını küçük çocuğuna kayın validesinin baktığını belirten Topak, "Onların da desteğiyle çalışmaya devam ettik. Ev almıştık, ev borcumuz vardı. Eşime destek olmak için zoru başardık. Kadınlar her işte başarılı, bu işte de ben başarılı oldum. Kadın isterse her işte başarılı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Topak, kızı Fadime Topak'ın durağa gelerek anneler günü hediyesini verdiğini ve bu durumdan çok mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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