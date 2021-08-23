Isparta'nın Kadın Goalball Takımı Bir Üst Lige Çıktı
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Isparta'nın Kadın Goalball Takımı Bir Üst Lige Çıktı

Isparta'nın Kadın Goalball Takımı Bir Üst Lige Çıktı
Habermetre - Haberler | Toplum

15 Ağustos 20 Ağustos tarihleri arasında Türkiye görme Engelliler Spor Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve Karaman ilinde düzenlenen goalball yükselme turnuvasında Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Takımı namağlup birinci olarak ikinci lige yükseldi.

15 Ağustos 20 Ağustos tarihleri arasında Türkiye görme Engelliler Spor Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve Karaman ilinde düzenlenen goalball yükselme turnuvasında Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Takımı namağlup birinci olarak ikinci lige yükseldi. Vali Seymenoğlu başarılı sporcularla bir araya gelerek mutluluklarını paylaştı.

Görme engelliler goalball takımının çalışmalarını yakından takip eden ve antrenmanlarına da katılan Vali Seymenoğlu sporcuların emeklerinin karşılığı almalarından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek sporcuları tebrik etti, başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Vali Seymenoğlu konuşmasında "Disiplinli bir şekilde yıl boyunca sürekli antrenmanları yapıyorsunuz turnuvalara iştirak ediyorsunuz ve bu başarıyı ancak böyle ulaşabiliyorsunuz ki yaptığınız çalışmaların da sonucunu almışsınız hepinizi o açıdan Ispartalılar adına tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Özellikle engelli turnuvalarında yarışmalara gidilmesi, yarışmaya katılması, orada başarılı sonuç alıp gelmesi diğer turnuvalara göre veya diğer katılımcılara göre çok çok daha zordur. Bizler kamu gücü olarak sizlere elimizden geldiğince destek oluyoruz ancak bizlerin dışında Isparta kamuoyunun da sizlere destek olmasını istiyoruz" dedi.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Gençlik Spor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Özbey ve sporcular da Vali Seymenoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Buluşma Vali Seymenoğlu'nun hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle son buldu.

HABER VİDEOSU

Kaynak: Habermetre

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