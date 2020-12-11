Isparta'nın doğa harikası Aksu Başpınar Tabiat Parkı

ISPARTA'nın tarihi güzelliği Aksu Başpınar Tabiat Parkı, tertemiz havası, yaşlı karaçam ve ardıç ağaçlarının bulunduğu manzarasıyla oksijen deposu olarak biliniyor.

ISPARTA'nın tarihi güzelliği Aksu Başpınar Tabiat Parkı, tertemiz havası, yaşlı karaçam ve ardıç ağaçlarının bulunduğu manzarasıyla oksijen deposu olarak biliniyor.

Başpınar, mesire yeriyken 2011 yılında tabiat parkı olarak ilan edildi. 3950 dekarlık tabiat parkının tamamı 'devlet ormanı' statüsünde. Yaşlı karaçam ve ardıç ormanları, manzara seyri imkanıyla, tertemiz havası, doğal güzellikleri, her biri oksijen deposu durumunda olan vadileriyle cazibe merkezleri arasında yer alıyor. Tabiat parkı içerisinde 8 bungalov evde konaklamak mümkün. Tabiat parkına yürüyüş mesafesinde bulunan Sorgun Göleti de manzarasıyla dikkati çekiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ