Isparta'nın Deregümü Köyü'nde 1 milyon 200 bin domates fidesi toprakla buluşuyor
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Isparta'nın Deregümü Köyü'nde 1 milyon 200 bin domates fidesi toprakla buluşuyor

İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN - Haberler | Güncel

Isparta'nın Deregümü Köyü'nde 1 milyon 200 bin domates fidesi toprakla buluşuyor Deregümü köyü bu sezon 10 bin ton domates rekoltesi bekliyor Köy muhtarı Ali Toprakçı: "2 yıldır istediğimiz fiyatları bulamadık bu sezon 3 lira beklentimiz var" Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyündeki...

Isparta'nın Deregümü Köyü'nde 1 milyon 200 bin domates fidesi toprakla buluşuyor

Deregümü köyü bu sezon 10 bin ton domates rekoltesi bekliyor

Köy muhtarı Ali Toprakçı: "2 yıldır istediğimiz fiyatları bulamadık bu sezon 3 lira beklentimiz var"

ISPARTA - Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyündeki seralarda yayla şartlarında domates üretimi için fide dikimleri başladı. Bu sezon köyde yaklaşık 600 dekar alanda 1 milyon 200 bin fide toprakla buluşturulacak. Köy muhtarı Ali Toprakçı, hasat sezonunda 10 bin ton domates rekoltesi beklediklerini söyledi.

Isparta'nın Deregümü köyünde tam kapanma döneminde de üretim devam ediyor. Mart ayında yüzde 99'u Avrupa'ya ihraç edilen karanfil fidelerinin toprakla buluşturulmasının ardından sıra domates fidelerine geldi. Bu kapsamda seralarda hummalı çalışmalar sürüyor. Köydeki yaklaşık 600 dekar alanda 1 milyon 200 bin domates fidesinin toprakla buluşturulması hedefleniyor. Seralarda domates hasadı ise 15 Temmuz'dan sonra başlayacak.

"Yüzde 40'lık bölümünü Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediyoruz"

Deregümü köyü muhtarı Ali Toprakçı, 2021 yılı sezonu karanfil dikimlerinin ardından domates fidesi dikimlerine başladıklarını belirterek, sezonda 10 bin ton domates rekoltesi beklediklerini söyledi. Üretilen domatesin başta Ankara, İstanbul, Kayseri, Konya, İzmir gibi illere gönderildiğine değinen Toprakçı, "Aynı zamanda yüzde 40'lık bölümünü Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediyoruz. Ürettiğimiz ürünler gittiği yerlerde her zaman için büyük talep görüyor. Çünkü yayla şartlarında arılı domates ürettiğimiz için talep görmeye devam ediyor" dedi.

"Üretmekten hiçbir zaman vazgeçmiyoruz"

Girdilerin fazla olduğu bir dönemde Deregümü köyü çiftçisinin üretmekten hiçbir zaman vazgeçmediğini kaydeden Toprakçı, "Aynı zamanda istihdam ve milli ekonomiye katkı sağlıyoruz. Çevremizdeki köylere de üretimden yana olduğumuzu göstererek onları da üretime teşvik ediyoruz. Alın terini toprağa akıtan tüm çiftçilerimizin sezonlarının bereketli olmasını diliyorum. Deregümü köyü karanfil ve domates sezonunda yaklaşık 3 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Ailelerini de hesap edersek 5 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanmış oluyor. Nakliyeci ve diğer unsurları da katarsak Deregümü köyünün büyük istihdam sağladığını söyleyebiliriz" diye konuştu.

"2 yıldır fiyatlarda istediğimiz oranları bulamıyoruz"

Domates fidesi dikimlerinin yaklaşık 10 gün önce başladığını ve Mayıs ayının sonuna kadar süreceğini belirten muhtar Ali Toprakçı, hasadın 15 Temmuz'dan sonra gerçekleşeceğini söyledi. Kasım ayına kadar devam etmesini bekledikleri hasat sezonunda fiyat beklentilerine de değinen Toprakçı, "2 yıldır fiyatlarda istediğimiz oranları bulamıyoruz. Bu yıl domatesin bize kilogram maliyeti 2 lira civarında. Biz 2.5-3 TL'den satmamız gerekir ki seneye yine domates üretebilelim. En azından bu sezon 3 lira civarında fiyat beklentimiz var" ifadelerini kullandı.

Isparta'nın Deregümü Köyü'nde 1 milyon 200 bin domates fidesi toprakla buluşuyor
Isparta'nın Deregümü Köyü'nde 1 milyon 200 bin domates fidesi toprakla buluşuyor
Isparta'nın Deregümü Köyü'nde 1 milyon 200 bin domates fidesi toprakla buluşuyor
Isparta'nın Deregümü Köyü'nde 1 milyon 200 bin domates fidesi toprakla buluşuyor
Isparta'nın Deregümü Köyü'nde 1 milyon 200 bin domates fidesi toprakla buluşuyor
Isparta'nın Deregümü Köyü'nde 1 milyon 200 bin domates fidesi toprakla buluşuyor
Isparta'nın Deregümü Köyü'nde 1 milyon 200 bin domates fidesi toprakla buluşuyor
Isparta'nın Deregümü Köyü'nde 1 milyon 200 bin domates fidesi toprakla buluşuyor
Isparta'nın Deregümü Köyü'nde 1 milyon 200 bin domates fidesi toprakla buluşuyor
Isparta'nın Deregümü Köyü'nde 1 milyon 200 bin domates fidesi toprakla buluşuyor
Isparta'nın Deregümü Köyü'nde 1 milyon 200 bin domates fidesi toprakla buluşuyor
Isparta'nın Deregümü Köyü'nde 1 milyon 200 bin domates fidesi toprakla buluşuyor
Isparta'nın Deregümü Köyü'nde 1 milyon 200 bin domates fidesi toprakla buluşuyor
Isparta'nın Deregümü Köyü'nde 1 milyon 200 bin domates fidesi toprakla buluşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN

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