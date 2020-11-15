Isparta'nın bir köyünde kahvehane ve cami geçici süreliğine kapatıldı

Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı Harmanören köyünde Covid-19 tedbirleri kapsamında kahvehane ve cami geçici süreliğine kapatıldı.

Isparta'nın Atabey ilçesine bağlı Harmanören köyünde Covid-19 tedbirleri kapsamında kahvehane ve cami geçici süreliğine kapatıldı.

Konuyla ilgili Atabey Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Harmanören köyünde vaka sayılarının artması nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Harmanören köyü kahvehanesi ve camisi bugünden itibaren 10 gün süresince kapatılmıştır. Ayrıca hane ziyaretleri yasaklanmıştır" denildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı