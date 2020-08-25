Isparta'nın bir beldesinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında kahvehaneler kapatıldı, düğünler ertelendi
Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesi Çarıksayarlar beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kahvehanelerin kapatıldığı ve düğünlerin de ertelendiği bildirildi.
25.08.2020 20:31 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:34
Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesi Çarıksayarlar beldesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kahvehanelerin kapatıldığı ve düğünlerin de ertelendiği bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, beldede Kovid-19 vakalarının artması üzerine İlçe Hıfzısıhha Kurulu'nun olağanüstü toplandığı belirtildi.
Açıklamada, beldede ikinci bir emre kadar kahvehanelerin kapatılması, düğünlerin ertelenmesi ve toplu eğlencelerin yasaklanması kararı alındığı kaydedildi.
Kaynak: AA