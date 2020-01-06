Isparta'nın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

06.01.2020 12:28 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:28

Isparta'nın bazı ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.



Valilikten alınan bilgilere göre, Aksu, Yenişarbademli, Şarkikaraağaç ilçelerinde eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Uluborlu, Eğirdir, Senirkent, Gelendost ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim için okullar tatil edildi.

Sütçüler ilçesinin Kasımlar ve Kesme köylerinde de eğitime ara verildi.

Kaynak: AA