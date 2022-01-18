Isparta'nın 6 ilçesinde eğitime kar engeli
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'nın 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle öğleden sonra yüz yüze eğitim yapılmayacak.
ŞARKİKARAAĞAÇ, ISPARTA (AA) - Isparta'nın 6 ilçesinde yoğun kar nedeniyle öğleden sonra yüz yüze eğitim yapılmayacak.
Gelendost, Şarkikaraağaç, Senirkent, Yalvaç, Uluborlu ve Atabey'de öğleden sonra yüz yüze eğitime ara verildi.
Eğitime uzaktan devam edileceği belirtildi.
Kent merkezinde sabah başlayan kar ise etkisini yitirdi.
AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri