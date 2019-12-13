Isparta motor kaputuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Haberler » Güncel » Isparta motor kaputuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Haber

Isparta motor kaputuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Motor kaputuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardıIsparta'da, park halindeki kamyonetin motoruna sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

13.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:22
Isparta motor kaputuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Motor kaputuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

'da, park halindeki kamyonetin motoruna sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Isparta İl Özel İdare Müdürlüğü'nün bahçesinde park halindeki kamyonetin motor bölümünden kedi sesi gelmesi üzerine, çevredekiler sürücüyü uyardı. Motor kaputunu açınca kediyi fark eden sürücü, kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Ekipler, uzun çalışmalar sonucu kedi sıkıştığı yerden çıkardı. Ayağından yaralanan kedi, tedavisi yapılmak için Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler