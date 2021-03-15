ISPARTA Minibüsle otomobil çarpıştı 6 yaralı
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ISPARTA Minibüsle otomobil çarpıştı 6 yaralı

15.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:51

Minibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralıISPARTA'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Minibüsle otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ISPARTA'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.30 sıralarında İstanbul Caddesi ile 253. caddenin kesiştiği Çünür kavşağında meydana geldi. Salim M.'nin kullandığı 07 ANF 520 plakalı otomobille Erbay B.'nin kullandığı 07 LKL 27 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada araç sürücüleriyle otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden götürülürken, trafik kısa süreliğine durdu.

ISPARTA Minibüsle otomobil çarpıştı 6 yaralı
ISPARTA Minibüsle otomobil çarpıştı 6 yaralı
ISPARTA Minibüsle otomobil çarpıştı 6 yaralı
ISPARTA Minibüsle otomobil çarpıştı 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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