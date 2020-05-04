Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü uzaktan eğitim stüdyosu kurdu
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Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü uzaktan eğitim stüdyosu kurdu

Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü uzaktan eğitim stüdyosu kurdu
04.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 04.05.2020 16:17

Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü uzaktan eğitim stüdyosu kurdu Isparta'da 8 ve 12'inci sınıf öğrencileri sınavlara canlı yayınla hazırlanacak Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim sistemine destek vermek amacıyla stüdyo kurdu.

Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü uzaktan eğitim stüdyosu kurdu

Isparta'da 8 ve 12'inci sınıf öğrencileri sınavlara canlı yayınla hazırlanacak

ISPARTA - Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim sistemine destek vermek amacıyla stüdyo kurdu. Stüdyoda öğretmenler öğrencilerle karşılıklı etkileşim halinde canlı ders yapabilecek.

Korona virüs tedbirleri kapsamında okulların uzaktan eğitim sürecine geçmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilere Eğitim Bilişim Ağıüzerinden ulaşıyor. Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü de Eğitim Akademisi kapsamında bakanlığın uzaktan eğitim sürecine destek verebilmek amacıyla küçük bir stüdyo kurdu. Müdürlük hizmet binasında kurulan ve içerisinde Akıllı tahta, bilgisayar ile bir kameranın yer aldığı stüdyo sayesinde 8. sınıflar için Liseye Geçiş Sınavı (LGS), 12'inci sınıflar için de üniversiteye geçiş sınavları olan Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Testi'nehazırlık niteliğinde canlı dersler yapılacak. Karşılıklı etkileşim halinde gerçekleştirilecek olan derslerde öğrenciler, anlayamadıkları veya takıldıkları yerleri öğretmenlere sorabilecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yayınlanacak olan dersler, tüm Türkiye'deki öğrencilere açık olacak. Stüdyoda canlı ders deneme çekimleri tamamlanırken, ilk ders 4 Mayıs Pazartesi akşamı saat 21.00'da başlayacak.

"Sosyal medya üzerinden canlı yayında dersler yapılacak"

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, Türkiye'nin Kovid-19 salgını kapsamında bir mücadele verdiğini belirterek, mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak uzaktan eğitim faaliyetlerine yerle bazda destek vermek amacıyla bir stüdyo kurduklarını ifade eden Yılmaz, "Kurumsal olarak sosyal medya hesapları oluşturduk ve hesaplar üzerinden canlı yayınlar yapacağız. Alanında en iyi öğretmenlerimizi belirledik. Sosyal medya hesapları üzerinden canlı ve etkileşimli dersler vereceğiz" diye konuştu.

"Öğrenciler soru sorup, cevabını alabilecek"

Derslerle ilgili bir planlama yaptıklarına değinen Ömer Yılmaz, "Derslerin EBA ile çakışmaması gerekiyor. Derslerimiz 8 ve 12'inci sınıflarının bütün konularını kapsayacak şekilde planladık. Normal EBA derslerinden ziyade derslerimiz etkileşimli olacak. Öğretmenimiz anlatırken öğrenciler soru sorabilecek ve bu sorular öğretmenimiz tarafından cevaplanabilecek. Derslerimiz LGS, TYT ve AYT'ye göre değişecek. Sürelerini de 30 ve 40 dakika olarak planlıyoruz" dedi.

Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü uzaktan eğitim stüdyosu kurdu

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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