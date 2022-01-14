DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 7 TUTUKLAMA - Haberler
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DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 7 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ISPARTA merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya siteleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

ISPARTA (DHA) - ISPARTA merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya siteleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçundan gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık suçu ile mücadele kapsamında 12 Ocak tarihinde Isparta merkezli Afyonkarahisar, İzmir, Antalya, Adana, Ankara, Bolu, Çorum, İstanbul, Samsun illerinde operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda birçok kredi kartı, dijital materyal ve teknolojik cihaza el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, M.D, Ö.F.S, O.Ş, E.D, B.Y., Z.G ve A.D. tutuklandı. Diğer 5 şüpheli serbest kaldı.

DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 7 TUTUKLAMA

DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 7 TUTUKLAMA

DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 7 TUTUKLAMA

DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 7 TUTUKLAMA

DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 7 TUTUKLAMA

DOLANDIRICILIK OPERASYONUNDA 7 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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