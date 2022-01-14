Isparta merkezli 10 ilde internetten dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama - Haberler
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Isparta merkezli 10 ilde internetten dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

Isparta merkezli 10 ilde internetten dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta merkezli 10 ilde yapılan internet dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

ISPARTA (AA) - Isparta merkezli 10 ilde yapılan internet dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, internet üzerinden vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Isparta merkezli Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bolu, Çorum, İstanbul, Samsun ve İzmir'de yapılan operasında, internet üzerinden dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kredi kartı, dijital materyal, teknolojik cihaz ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D, Ö.F.S, O.Ş, E.D, B.Y, Z.G ve A.D çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Y.S, H.Y.P, G.A, A.D ve E.B adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta merkezli 10 ilde internetten dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

Isparta merkezli 10 ilde internetten dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

Isparta merkezli 10 ilde internetten dolandırıcılık operasyonunda 7 tutuklama

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AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri

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