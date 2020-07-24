ISPARTA Lavanta bahçesinde buluduğu altınları bozdurp TSK Vakfı'na bağışladı Lavanta bahçesinde buluduğu altınları bozdurp TSK Vakfı'na bağışladıISPARTA'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde geçen sezon lavanta bahçesine gelen bir ziyaretçi, içerisinde çeşitli ziynet eşyalarının bulunduğu altın dolu kutuyu düşürdü.

Lavanta bahçesinde buluduğu altınları bozdurp TSK Vakfı'na bağışladı

ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde geçen sezon lavanta bahçesine gelen bir ziyaretçi, içerisinde çeşitli ziynet eşyalarının bulunduğu altın dolu kutuyu düşürdü. Yaklaşık 1 yıldır sahibini arayan Ziya Doğan (71), sahibi çıkmayınca altınları kuyumcuda bozdurdu. Doğan, buradan sağlanan 14 bin 215 lirayı Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Kutuyu geçen yıl ağustos ayında bahçesinde bulan Ziya Doğan, bu yıl da hasat sezonunda sahibi bulunamayan kutudaki altınları bugün ilçe merkezinde bir kuyumcuda bozdurdu. Doğan, altın karşılığı verilen 14 bin 215 lirayı, bankaya giderek TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışladı. Ziya Doğan, "Lavanta bahçemizde alışveriş merkezinde bir altın kutusu bulduk. Bahçemize gelen turlara ulaşarak, sahibini bulmak için onları aradık. Turla gelenlerden olmadığını öğrendik. Özel araçları ile gelenler tarafından düşürüldüğünü tahmin ettik. Bunun üzerine olayı basına yansıttık. Sahibine ulaşmak için gayret ettik. Bu kutu içiresinde Devlet Demir Yolları tarafından verilen 22 ayar madalya da vardı. Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne müracaat ettim. Araştırma yaptılar. Bunun çok çok eski olduğunu ve sahibinin mutlaka öldüğünü ve torunlara kalmış olabileceğini söylediler. Bugüne kadar muhafaza ettik. Emanete muhafaza etmek zor. Bu sorumluluktan kurtulmak istedik. Bunun üzerine ben de TSK Güçlendirme Vakfı'na bağışladım. 14 bin 215 lira tuttu. Ziraat Bankasına yatırarak güzide kuruluş TSK'ya teslim ederek kurtuldum" dedi.

Ziya Doğan, gazetecilerin 'Sahibi ortaya çıkarsa ne diyecekseniz' sorusuna ise "Yapacak bir şey yok 1 sene bekledik. Şimdiye kadar çıkmadı. Devlet Demiryolları'nı da aradım. Sahibine ulaşamadık. Beni sorumluluk altında bıraktı. Bir an önce teslim etmek istedim. Sahibi çıksaydı daha mutlu olacaktım. Bizde durmasının bir anlamı yok. Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim etmenin mutluluğu içindeyim" diye konuştu.

Kaynak: DHA