Isparta Kyk'ya 98 Personel Alımı Yapılacak

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlükleri ve bağlı yurt müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere daimi işçi statüsünde 3 bin personel alacak. Yayımlanan alım ilanına göre alımlar 2 bin 264 sürekli işçi, 406 engelli işçi ve 330 eski hükümlü olmak üzere İŞKUR üzerinde yapılacak. İşçi alımlarının 98 kişilik kontenjanının ise Isparta'da KYK yurtları için ayrıldığı açıklandı.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü il müdürlükleri ve bağlı yurt müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca 'Güvenlik Görevlisi, Bakım Onarım Personeli, İklimlendirme Görevlisi/Kaloriferci ve Temizlikçi' meslek kolunda daimi süreli işçi ile Temizlikçi meslek kolunda engelli ve eski hükümlü işçi alınacak.

Isparta'da 98 personel alımı yapılacak

Bu kapsamda Isparta'da toplam 29 Özel Güvenlik Görevlisi, 40 Temizlik Personeli, 8 İklimlendirme/ Kaloriferci, 4 Bakım Onarım Personeli, 10 Engelli İşçi (Temizlik), 7 Eski Hükümlü Personel (Temizlik) olmak üzere toplam 98 personel alımı gerçekleştirilecek.

"Yeni alacağımız personelimiz ile hizmet kalitemizin zirvedeki yerini koruyacağız"

KYK Isparta İl Müdürü Cumhur Ziya Kurt, "Amacımız yurtlarımızda en iyi hizmeti verebilmek. Ailelerinde ayrılıp eğitim hayatları için yurtlarımızda kalan öğrencilerimize aile sıcaklığında 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verebilmek. Göreve geldiğimiz günden bu yana yurtlarımızın kapasitesini yaklaşık 17 binlere taşıdık. Yeni yurtlar açarak Isparta Kredi Yurtlar Kurumunu vitrinini genişlettik ve güzelleştirdik. Bundan sonrada aynı gayret ve özveri ile çalışmaya devam edeceğiz. Yeni alacağımız personelimiz ile hizmet kalitemizin zirvedeki yerini koruyacağız" dedi. - ISPARTA