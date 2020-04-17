ISPARTA Kuveyt'ten gelen Türkler karantinaya alındı Kuveyt'ten gelen Türkler karantinaya alındı (2)BURDUR'DA 273, ISPARTA'DA 75 KİŞİ KARANTİNADAKoronavirüs salgını nedeniyle Türk Havayolları'na ait özel izinli uçakla Kuveyt'ten Antalya'ya getirilen vatandaşlar, otobüsler ile Isparta ve Burdur'a götürüldü.

Kuveyt'ten gelen Türkler karantinaya alındı (2)

BURDUR'DA 273, ISPARTA'DA 75 KİŞİ KARANTİNADA

Koronavirüs salgını nedeniyle Türk Havayolları'na ait özel izinli uçakla Kuveyt'ten Antalya'ya getirilen vatandaşlar, otobüsler ile Isparta ve Burdur'a götürüldü.

Burdur'a getirilen 273 kişi Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli Yurtları'na yerleştirildi. Yurtlara alınmadan önce ateşleri ölçülen vatandaşlar, 14 gün karantina sonunda yapılacak tahlil sonuçlarına göre evlerine gönderilecek.

Isparta'ya 3 otobüs ile getirilen 75 kişi ise Murad Hüdavendigar Yurdu'na giriş yaptı. Vatandaşlar, 14 gün boyunca karantina altında kalacak.

Kaynak: DHA