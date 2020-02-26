: Isparta kural ihlali yapan sürücülere denetim

26.02.2020 13:07 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:09

Kural ihlali yapan sürücülere denetim

ISPARTA'da otoyol üzerinde şerit ihlali ve kırmızı ışık ihlali yapan araçlara yönelik drone ve mobese destekli uygulama başlatıldı. Trafik kurallarına uymayan sürücüler, havadan tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik kazalarının azaltılması, hız ve emniyet kemerinin etkin şekilde kullanımı, kural ihlallerinin yapılmaması amacıyla sürdürülen denetimler devam ediyor. Bu kapsamda, Isparta'da trafik polisi ekipleri, Isparta- Antalya yolunda sürücülerin şerit ihlallerini 'drone' ile havadan tespit etti. Yapılan denetim ve uygulamada kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüler, kurallara uymaları noktasında uyarıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olası bir trafik kazasının önüne geçmek için Mobese kameraları ile kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere de cezai işlem uyguladı.

Kaynak: DHA

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