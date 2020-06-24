ISPARTA Kümeste yılan operasyonu
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ISPARTA Kümeste yılan operasyonu

Kümeste yılan operasyonuISPARTA'da müstakil bir evin bahçesindeki kümese giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan tavuk ve civcivi telef ettikten sonra itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

24.06.2020 19:02 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:07

Kümeste yılan operasyonu

ISPARTA'da müstakil bir evin bahçesindeki kümese giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan tavuk ve civcivi telef ettikten sonra itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Daha sonra boş bir arazide doğaya salınan yılanı, itfaiye eri, "Hadi sevgili yılanım hayırlı günler" diye bıraktı.

Olay, merkeze bağlı Bozanönü köyünde meydana geldi. Tek katlı bir evin sahibi, bahçesinde bulunan kümeste yılan olduğunu fark edince, Isparta Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yarım saatlik çalışmanın ardından kümeste bulunan yılanı yakaladı. Kümeste 1 tavuk ile 1 civcivi telef ettiği görülen yılan, ekipler tarafından boş bir araziye götürülerek doğaya bırakıldı. Yol ortasına bırakılan yılan araziye doğru giderek gözden kaybolurken, o anları cep telefonuyla kaydeden itfaiye erinin ise "Hadi sevgili yılanım hayırlı günler" dediği duyuldu.

ISPARTA Kümeste yılan operasyonu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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