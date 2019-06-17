Isparta "kozmetikte markalaşmayı" hedefliyor

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Gül, lavanta, zambak gibi aromatik bitki türlerinin yetiştiği Isparta'da, bu ürünlerin katma değeri yükseltilerek, kozmetik sektöründe öncü duruma geçilmesi hedefleniyor.

Aromatik bitki konusunda çeşitliliğin bulunduğu kentte, ürünlerden alınan verimin artırılması ve kullanım alanlarının genişletilmesi için Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) bünyesindeki Batı Akdeniz Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı'nda çalışma başlatıldı.

Bitkileri bilimsel analizlerle inceleyecek olan laboratuvar, ürünlerin belli standartlara yükselmesini sağlayarak hem üreticiye hem de sektöre katkı sunacak.

Aromatik bitkilerin yoğunlukla kozmetik sektöründe kullanılmasından dolayı çalışmaların bu alana olumlu etki yapması hedefleniyor.

Master planlarını ve gerekli altyapıyı tamamlayan laboratuvar, temmuz ayında çalışmalara başlayacak.

Laboratuvarın bünyesinde bulunduğu Gül ve Gül Ürünleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (GÜLAR) Müdürü Doç. Dr. Serdar Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Isparta'nın aromatik bitki konusunda oldukça zengin olduğunu söyledi.

Bu ürünlerin ciddi ihracat potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Sezer, sektörde hizmet yapan firmaların her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Sezer, şöyle devam etti:

"Isparta Göller Yöresinde bulunmasından dolay gerek endemik flora gerekse de ekolojik anlamda ciddi potansiyele sahip. Gül ve lavanta başta olmak üzere çok farklı aromatik bitkinin üretimi söz konusu. Biz de bu ürünlere nasıl katma değer kazandırırız, bu anlamda planlamalar içerisindeyiz. Batı Akdeniz'i bir bütün olarak düşünüyoruz. Bütünsel çalışma altında üniversite ve sanayi iş birliğini içeren planlamalar içindeyiz. Bu ürünlerin hasat döneminde üreticilere de kimyasal ve fiziksel analizler açısından desteklerimiz olacak."

"Isparta'nın kozmetik başkenti olmasına çalışıyoruz"

Isparta gül ve gül yağının dünyada bilindiğini ancak kozmetik sektöründe istenilen düzeyde kullanılmadığını dile getiren Sezer, merkezde kozmetik sektörüne yönelik uluslararası akrediteye sahip birtakım analizler yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

Isparta'nın kozmetik alanında potansiyelinin olduğunu vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Her kozmetik firmasının belli başlı ürün çeşitliliği noktasında talepleri var. Burada ürünlere standart oluşturacağız. Bu standartı uygulayacak çeşitli firmalar ürünlerini belli bir kalitede tutturmuş olacak. Böylelikle Isparta'nın kozmetik alanında markalaşması sağlanacak. Kısa vadede ürün kalitemizi katma değeri yüksek formlara dönüştürüp, Isparta'nın bir kozmetik başkenti olması noktasında önemli çalışmalarımız var."

Kaynak: AA