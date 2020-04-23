ISPARTA Koronavirüsle savaşan sağlık çalışanlarından 23 Nisan kutlaması Koronavirüsle savaşan sağlık çalışanlarından 23 Nisan kutlaması*- Isparta Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Koronavirüsle savaşan sağlık çalışanlarından 23 Nisan kutlaması

*- Isparta Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

*- Asker selamı veren sağlıkçılar Türk bayrağı açarak kutlama yaptı.

Isparta'da pandemi hastanesi olan Isparta Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım çalışanları, 23 Nisan kutlaması yaptı. Sağlıkçılar bir video hazırlayarak, tek tek asker selamı verdi, daha sonra Türk bayrağı açarak bayramı kutladı.

Şehir Hastanesi'nin resmi sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülerde, "100 yıl önce bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve Türk halkının egemenliği ilan edildi. Egemenliğimizin ilanının 100. yılında sağlık camiası olarak Covid-19 pandemi savaşı verdiğimiz bu günleri de 100 yıl önce olduğu gibi aynı inanç ve aynı milli iradeyle hep birlikte aşacağız" denildi.

Kaynak: DHA