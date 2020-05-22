ISPARTA KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE ISPARTALI KADINLAR EVDE ÜRETİP KOOPERATİFTE SATIYOR
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ISPARTA KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE ISPARTALI KADINLAR EVDE ÜRETİP KOOPERATİFTE SATIYOR

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu'nun (KAGİK) katkılarıyla kurulan İşte Kadın Kooperatifi'nde kentte yaşayan 180 kadının sipariş üzerine evde ürettiği çok sayıda eşya satışa sunuluyor.

22.05.2020 08:47 | Son Güncelleme: 22.05.2020 08:53

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu'nun (KAGİK) katkılarıyla kurulan İşte Kadın Kooperatifi'nde kentte yaşayan 180 kadının sipariş üzerine evde ürettiği çok sayıda eşya satışa sunuluyor. Başta kamu kurumları ve STK'lar olmak üzere gelen siparişleri evlerinde üreten kadınlar, koronavirüs sürecini de en iyi şekilde değerlendiriyor.

Isparta'da ev hanımları koronavirüs tedbirleri nedeniyle evde geçirdikleri zamanı en iyi şekilde değerlendirip hediyelik eşya üreterek kurdukları kooperatif aracılığıyla satarak kazan sağlıyor. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu'nun (KAGİK) katkılarıyla kurulan İşte Kadın Kooperatifi, il merkezinde bulunan satış ofisinden üretilen malzemelerin pazarlamasını sağlıyor.

KAGİK Başkanı Zuhal Büyükçulcu, 180 kadın üyenin bulunduğu kooperatifte gül bebekler, minyatür halılar, ahşap dekoratif ürünler, buzdolabı magnetleri gibi çok sayıda üretim yapıldığını ve koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan kadınların zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Zuhal Büyükçulcu, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı olarak 'İşte Kadın' mağazamızı oluşturduk. Ardından bunu kooperatife dönüştürdük. Ben aynı zamanda kooperatifin başkanıyım. Koronavirüs nedeniyle şu anda burası kapalı ama biz kadınlarımız ekonomik sıkıntı çekmesinler diye evlerinde üretime devam ettiriyoruz. Son çalışmamız da Isparta halısı motiflerini tasvir eden buzdolabı magnetleri oldu."

MAĞAZADA NE ARARSAN VAR

KAGİK Başkanı Zuhal Büyükçulcu, İşte Kadın mağazasında çok çeşitli ürünler olduğunu belirterek, "Mağazamızda 180 kadının yaptığı el emeği ürünler bulunuyor. Gül bebekleri, özel günlere yönelik siparişler alıyoruz. Deri işlemeli çantalar yapılıyor. İlçe, belde ve köylerde üretilen bu malzemeler buraya getirilerek satışı yapılıyor. Böyle bir projemizi hayata geçirdik ve kadınlarımızı üretime yönelttik" dedi.

BELEDİYELERDEN SİPARİŞ ALIYORLAR

İşte Kadın Kooperatifi'nin potansiyel müşterileri arasında belediyeler ilk sırayı alıyor. Yeni doğan bebeklere hediye götürmek isteyen belediye başkanları burada özel sipariş çok sayıda ürün yaptırmak suretiyle satın alarak kooperatife destek oluyor. Kadınlar ürettikleri parça başına ücret alırken kooperatif az bir kar marjıyla bu satışı gerçekleştiriyor.

PANDEMİ SONRASI ÜRETİM ARTACAK

Koronavirüs nedeniyle şu anda yeterli düzeyde üretim ve satış olmadığını belirten yetkililer her şeyin normale dönmesiyle üretim ve satış miktarlarında artış beklendiğini ifade etti.

ISPARTA KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE ISPARTALI KADINLAR EVDE ÜRETİP KOOPERATİFTE SATIYOR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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