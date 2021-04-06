Isparta KOM'dan Mart ayında 26 operasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta KOM'dan Mart ayında 26 operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Isparta KOM'dan Mart ayında 26 operasyon

Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mart ayı içerisinde gerçekleştirdiği 26 operasyonda 28 şüpheli yakaladı.

Isparta'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mart ayı içerisinde gerçekleştirdiği 26 operasyonda 28 şüpheli yakaladı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak içki, tütün ve akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlu ile mücadele kapsamında Mart ayı içerisinde 26 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma, Resmi Belgede Sahtecilik, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, Parada Sahtecilik, 5809 Sayılı Kanuna Muhalefet, Zimmet, Tefecilik ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçlarından 28 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden, 1 adet sahte polis kimlik kartı, 1 adet sahte geçici koruma kimlik belgesi, 1 adet sahte sürücü belgesi, 80 bin dal makaron, 79 şişe kaçak içki, 1 adet kaçak alkol yapımında kullanılan alkol kiti ve aroması, 30 adet sahte para, 2 adet tarihi eser, 21 adet cep telefonu, bin 83 adet cep telefonu yedek parça ile aksesuar malzemesi ve 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir.

Öte yandan haklarında arama kararı bulunan 15 şahıs ekipler tarafından yakalanırken, bu şahıslardan 12'si adli makamlarca tutuklandı. 3 şahıs ise serbest bırakıldı. - ISPARTA

Isparta KOM'dan Mart ayında 26 operasyon
Isparta KOM'dan Mart ayında 26 operasyon
Isparta KOM'dan Mart ayında 26 operasyon
Isparta KOM'dan Mart ayında 26 operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Ahmet Kural Demet Özdemir
Spor Şenol Güneş Yılmaz Vural Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Isparta KOM'dan Mart ayında 26 operasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 12:33:22. #1.15#
title