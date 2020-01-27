: Isparta kayıp korhan'ın ailesinden 'komplo' iddiası

27.01.2020 19:01 | Son Güncelleme: 27.01.2020 19:04

Kayıp Korhan'ın ailesinden 'komplo' iddiası

Isparta'da yaklaşık 2,5 yıl önce Arkadaşıma gidiyorum diyerek evden çıkan Korhan Taştekin'den (33) bir daha haber alınamadı. Taştekin ile birlikte kaybolan Zehra Çaycı'nın (23) cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerine gözaltına alınan 1 şüpheli, tutuklandı. Korhan Taştekin'in annesi Fatime Taştekin, oğlunun bugün bir markette alışveriş yaparken güvenlik kameralarına yakalandığıyla ilgili iddialara tepki göstererek, Görüntülerde yer alan şahsın oğluma benzer hiçbir tarafı yok. Bu oğluma kurulan bir komplo. Oğlum yaşasa çocuklarını görmeden duramazdı dedi.

Isparta'da iplik fabrikasında işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin, aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı ile birlikte 10 Ağustos 2017'de kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının Mayıs ayında gözaltına aldı. Aydıner, mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis, kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.U.'yu da geçen mart ayında gözaltına aldı. A.U. sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

'OĞLUMA BENZER HİÇBİR TARAFI YOK'

Kayıp olan Korhan Taştekin'in Isparta'da bir marketten alışveriş yaparken güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğine ilişkin iddialar üzerine annesi Fatime Taştekin ve babası Orhan Taştekin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yaptı. Duruşmaya 1 hafta kala oğlunun bir markette görüldüğü şeklindeki iddiaların ortaya atılmasını komplo olarak değerlendiren anne Fatime Taştekin, Görüntülerde yer alan şahsın oğluma benzer hiçbir tarafı yok. Biz TV'de bir programa çıktığımızda da yok şurada görüldü, yok burada görüldü diye haberler geldi. Bu oğluma kurulan bir komplo. 2,5 yıldır neden evine, çocuklarına gelmedi. Neden bir kez olsun bizi aramadı. Oğlum yaşasa çocuklarını görmeden duramazdı dedi.

Oğlundan 2,5 yıldır bir iz olmadığını vurgulayan Fatime Taştekin, Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Şubat tarihinde davanın duruşmasının görüleceğini ifade ederek, şöyle konuştu

Şurada mahkeme gününe 1 hafta kaldı. Bu söylentinin çıkarılması boşuna değil. Bu bir komplo, bu bir oyun. 'Korhan, Zehra'yı öldürdü sonra da kayboldu' demeye getiriyorlar. Şüpheleri onun üzerine çekecekler. Besici Ali temize çıkacak. Oğlum yaşasa hiç mi aramaz

'OĞLUM ARARDI'

Korhan'ın gözü yaşlı babası Orhan Taştekin de Oradaki kişi oğlum değil. Oğlum 2,5 senedir yaşasaydı beni telefonla arardı. Mümkün değil o yaşamıyor diyerek göz yaşı döktü.

MARKET ÇALIŞANI ONA BENZETTİK

Isparta'da Özkanlar Kavşağı'nda bir markette görev yapan R.B., Korhan'ın fotoğraflarını haberlerde görmüştük. O gün markete gelen bir şahsı tıpkı ona benzettik ve kamera görüntülerini polisle paylaştık. 'Kesinlikle o' demiyoruz, sadece 'benziyor' dedik. Bu nedenle paylaştık dedi. R.B aynı zamanda görüntüleri delil niteliğinde polislere de verdiklerini, daha sonra kayıtları sildiklerini kaydetti.

Kaynak: DHA

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