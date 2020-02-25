: Isparta kayıp 3 kızın arkadaşı izmir'e gittiklerini duydum

25.02.2020 17:34 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:37

Kayıp 3 kızın arkadaşı: İzmir'e gittiklerini duydum

ISPARTA'da 5 gün önce kaybolan ve bir daha haber alınamayan 3'ü de 16 yaşındaki kızların en yakın arkadaşı Arzu Pamuk (16), İzmir'e gittiklerini duyduğunu belirterek, "Endişeli ve tedirginim. Paraları yoktu" dedi.

Isparta'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 5 gündür yapılan tüm aramalara rağmen Tuana, Gülizar ve Buse'den haber alınamadı. Kızlarının izini süren ve merak eden anneleri ise bir televizyon programına çıkarak kızlarının kaybolmadan önce plan yaptıklarını söyledi. WhatsApp üzerinden yapılan konuşmalarda kızların kendi aralarında 'Çok uzak oralar', 'İzmir'e gidelim. İzmir'i düşünüyorum. Çok merak ediyorum', 'İzmir yolu ne taraf oraya kadar gitmemiz lazım', 'Kanka ben de korkuyorum ama kararlıyım', 'Bari para biriktirelim', 'Dileniriz' gibi konuşmalar yaptıkları ortaya çıktı. Kayboldukları gün okula gitmedikleri de ortaya çıkan 3 kızın, ilk Denizli'de görüntülendikleri tespit edildi. Isparta, Denizli, Aydın ve İzmir il emniyet müdürlükleri kızların bulunması için geniş çaplı araştırma başlattı.

MUHTARLAR DA ARIYOR

Genç kızların oturduğu mahallelerin muhtarları da arama çalışmalarına katıldı. Isparta Muhtarlar Dernek Başkanı Gökhan Büyükleblebi, kızların maddi durumunun iyi olduğunu, ailelerinin herhangi bir yardım aldığı yönünde muhtarlıklarda kayıt olmadığını söyledi. Kızların bir an önce bulunması için muhtarlıklara bildiri gönderdiklerini ve il emniyet müdürlüğüyle ortak çalışma yürüttüklerini aktaran muhtar Büyükleblebi, endişeli olduklarını ve merak ettiklerini söyledi.

Kayıp kızlardan Buse Aydoğan'ın ikamet ettiği mahallenin muhtarı Adem Şamlı ise Aydoğan'ın ailesini yakından tanıdığını ve bilinen bir sorunları olmadığını söyledi. Anne Hatice Aydoğan'ın bir okulda hizmetli olarak çalıştığını ve duruma çok üzüldüklerini kaydeden muhtar Şamlı, "Biz de takip ediyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. En kısa sürede inşallah evlerine dönerler. Aileyle görüştüm, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Onlar da kızlarını çok seviyor ve üzgünler. Sanırım arkadaş çevresinden kaynaklanan bir durum" dedi.

EN YAKIN ARKADAŞI ANLATTI

Kayıp kızlardan Tuana'nın ortaokuldan arkadaşı Arzu Pamuk, en son kayıp 3'lü ile geçen çarşamba günü bir kafede buluştuklarını söyledi. Kızlarla birçok ortak arkadaşları olduğunu söyleyen Pamuk, "En son Endüstri Meslek Lisesi'nin oradalarmış. Bir daha hiç görmedik. Yazdım, aradım ama ulaşamadım. Yakındık, her şeyini bana anlatırlardı. İzmir'i merak ediyorlar ve onun için gidiyorlar. En son İzmir'e gittikleri yönünde bir bilgi geldi ama detay yok. İçlerinde en çok Tuana ile yakındım. Sosyal medya hesapları aktif değil. Korkuyorum ve tedirginim, yanlarında para da yok. Otostop çekerek gidiyorlar" diye konuştu.

EN SON PAYLAŞIMI 14 ŞUBAT

Tuana Yıldız'ın açık olan sosyal medya hesabından en son paylaşımının 14 Şubat tarihinde olduğu, elinde çiçekle bir fotoğraf paylaştığı görüldü. 'Çiçeği yok dedirtmem' notuyla paylaştığı fotoğrafa çok sayıda 'Kızım dönün evinize aileniz perişan', 'Bu kızlar kayıp, gören polise haber versin', 'İzmir'deyseniz haber verin, bende kalın dışarıda dilenmeyin', 'Umarım kısa sürede bulunurlar' şeklinde yorumlar yapıldığı görüldü.

Kaynak: DHA

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