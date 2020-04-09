ISPARTA Karantinadaki cezaevi personeline mesai arkadaşlarından sürpriz
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ISPARTA Karantinadaki cezaevi personeline mesai arkadaşlarından sürpriz

Karantinadaki cezaevi personeline mesai arkadaşlarından sürprizIsparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çalışan 150 personel, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 haftadan bu yana Gazi Sosyal Bilimler Yurdu'nda karantinada tutuluyor.

09.04.2020 11:31 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:35

Karantinadaki cezaevi personeline mesai arkadaşlarından sürpriz

Isparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çalışan 150 personel, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 haftadan bu yana Gazi Sosyal Bilimler Yurdu'nda karantinada tutuluyor. Karantinada olmayan mesai arkadaşları, karantinadaki arkadaşlarına alkış ve yaktıkları meşalelerle destek verdi. Isparta E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda çalışan yaklaşık 150 personel, Adalet Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında Süleyman Demirel Eğitim Kompleksi'nde bulunan Gazi Sosyal Bilimler Öğrenci Yurdu'nda karantinada tutuluyor. Karantinadaki personele dün gece mesai arkadaşları tarafından bir sürpriz hazırlandı. Karantinada olmayan cezaevi personeli, hem kendi hem de cezaevi araçları ile konvoy yaptı. Konvoy eşliğinde yurdun önüne gelen personeli, karantinada tutulan arkadaşları pencerelerde karşıladı. Cezaevi personeli karantinadaki meslektaşlarını 'Türkiyem' şarkısı eşliğinde alkış ve yaktıkları meşalelerle destek verdi. Meslektaşlarının hazırladığı sürpriz, yurtta kalan cezaevi personeline büyük moral oldu.

ISPARTA Karantinadaki cezaevi personeline mesai arkadaşlarından sürpriz

Kaynak: DHA

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ISPARTA Karantinadaki cezaevi personeline mesai arkadaşlarından sürpriz
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