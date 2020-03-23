ISPARTA Karanfil üreticisi, koronaya rağmen ihracattan ümitli
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Koronavirüs, Isparta, Güncel

ISPARTA Karanfil üreticisi, koronaya rağmen ihracattan ümitli

Karanfil üreticisi, koronaya rağmen ihracattan ümitli Isparta'nın Deregümü köyünde karanfil üreticisi, bu yıl koronavirüs tehdidine rağmen ekime başladıklarını, temmuz ayında karanfili ihraç edeceklerine inandıklarını söyledi.

23.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:01
ISPARTA Karanfil üreticisi, koronaya rağmen ihracattan ümitli

Karanfil üreticisi, koronaya rağmen ihracattan ümitli Isparta'nın Deregümü köyünde karanfil üreticisi, bu yıl koronavirüs tehdidine rağmen ekime başladıklarını, temmuz ayında karanfili ihraç edeceklerine inandıklarını söyledi.

Isparta merkeze bağlı Deregümü köyü kesme karanfil üretimi ile adından söz ettiriyor. Isparta'nın iklimi sayesinde daha pastel renklerin elde edildiği köyde 1200 dekarlık seralarda kesme karanfil işi yapan firmalar, yeni bir iş sektörünün de oluşmasını sağladı. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle üretici bu yıl ürünü pazarlamada sıkıntı yaşanmasından endişe ediyor. Tamamı ihraç edilen karanfillerden önemli ölçüde gelir elde eden köylüler, daha önceki yıllarda bağcılık yaptıklarını kesme çiçek işi başladıktan sonra bu sektöre ilginin arttığını ifade etti. Deregümü köyünde kesme çiçek üretimi yapan Mesut Kahveci, "Şu an yaz dönemi için karanfillerimizi diktik. Koronavirüse rağmen üretime devam ediyoruz. Allah'ın izniyle yüzde 95-99'u yurt dışına ihraç olan karanfillerimizi, temmuz ayına kadar koronavirüsten kurtulup göndermeyi planlıyoruz" dedi.

'BİZ ÜRETİYORUZ ÜLKEMİZ KAZANIYOR'

Isparta Ziraat Odası Başkanı Müstahattin Can Selçuk, karanfillerin yaz dönemi dikimlerinin devam ettiğini belirterek, "Dikilen karanfiller belli periyotlarla hasat ediliyor. Şimdi dikilenler temmuz ayında hasat edilirken 1 ay sonra dikilecek olanlar ise ağustos ayında hasat ediliyor. Böylelikle zamana yayılıyor. Karanfillerin renklerine göre ülkeler tercih ediyor. Biz üretiyoruz, ülkemiz kazanıyor. İnşaallah bereketli, kazasız belasız bir sezon geçer" diye konuştu. Oda Başkanı Selçuk, koronavirüs tehdidinin temmuz ayına kadar son bulmasını ümit ettiğini belirterek, yapılacak ihracaattan ülke ekonomisine 60 milyon lira katkı sağlanacağının altını çizdi.

'ÜRETİCİ ENDİŞELİ AMA BUNU YENECEĞİZ'

Deregümü Köyü Muhtarı Ali Toprakçı da "Deregümü köyü olarak domates ve karanfil üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Yaklaşık 1200 dekar alanda karanfil, 7 dekar alanda da domates üretiliyor. Karanfilin tamamı ihracaat, domatesin yarısı ihracat, yarısı da iç pazara sunuluyor. Şu an bu virüs nedeniyle ihracaat olmazsa diye bir çekince olsa da inşallah temmuz ayında yurt dışına ihracaat olacak ve biz ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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