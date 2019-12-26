Isparta Jandarma Komutanı Ağaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Isparta Jandarma Komutanı Ağaoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Isparta Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

26.12.2019 19:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:46
Isparta Jandarma Komutanı Ağaoğlu, AA'nın

Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, 'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ağaoğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden 3 fotoğrafa oy verdi.

Ünsal Ağaoğlu, "haber" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", "yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Yüzen bebekler" ve "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarını seçti.

Kaynak: AA
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