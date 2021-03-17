ISPARTA Isparta'da kumar baskınında 34 bin 552 lira ceza
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ISPARTA Isparta'da kumar baskınında 34 bin 552 lira ceza

17.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:16

Isparta'da kumar baskınında 34 bin 552 lira cezaISPARTA'da düzenlenen kumar operasyonunda 8 kişiye toplamda 34 bin 552 lira idari yaptırım uygulandı.

Isparta'da kumar baskınında 34 bin 552 lira ceza

ISPARTA'da düzenlenen kumar operasyonunda 8 kişiye toplamda 34 bin 552 lira idari yaptırım uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir adreste kumar oynandığı ve pandemi kurallarının ihlal edildiği ihbarları üzerine operasyon yaptı. Yapılan operasyonda içeride 8 kişinin bulunduğu tespit edilirken, yerin ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık yer haline getirildiği belirlendi. Yapılan aramada masa üzerinde ve çeşitli yerlerde saklanmış 494 iskambil kağıdı, 129 okey taşı, 19 oyun pulu, zar, yazboz kağıdı ve 455 TL ele geçirildi.

İkamet sahibi hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatılırken, 8 kişiye toplam 34 bin 552 TL idari yaptırım uygulandı. Ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen iş yeri mühürlenerek kapatıldı.

ISPARTA Isparta'da kumar baskınında 34 bin 552 lira ceza
ISPARTA Isparta'da kumar baskınında 34 bin 552 lira ceza
ISPARTA Isparta'da kumar baskınında 34 bin 552 lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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